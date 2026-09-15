Вибухи у Києві: реактивні БпЛА полетіли на місто, сталося влучання в АЗС і склади

Російська армія запустила чергову порцію реактивних дронів по Україні. Ціллю став серед іншого й Київ.

У столиці прогриміли вибухи. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва під ранок 15 вересня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 15 вересня зранку, о 05:31. За повідомленнями Повітряних сил, до столиці прямували реактивні дрони російської армії. Моніторингові спільноти вказували, що загалом безпілотників декілька – це не був одиничний наліт.

За кілька хвилин кияни почули гучні звуки – вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони.

Про наслідки обстрілу ворога докладної інформації на момент публікації влада ще не надавала. Але вже попередньо відомо від КМВА, що:

У Дарницькому районі сталося влучання по АЗС.

В Оболонському – влучання у складські приміщення.

О 6:31 КМВА повідомила, що у Дарницькому районі є постраждалий. Мер Києва Віталій Кличко додав, що пораненого госпіталізували. Чоловік перебуває у тяжкому стані.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі ворог не вдавався до масованої атаки, але вдень 14 вересня вдарив по Прилуках у Чернігівській області. Внаслідок цього загинули троє людей, ще тринадцять зазнали поранень.