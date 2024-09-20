Окупанти знову вдарили по Київщині "Шахедами": в ОВА розповіли, чи є пошкодження та влучання

Російські "Шахеди" у ніч на 20 вересня знову атакували Україну. Під прицілом російських військ, зокрема, була Київщина.

У регіоні фіксували ворожі ударні дрони. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що по них працювали сили ППО.

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На Київщині є збиті російські цілі

Очільник КОВА розповів, що унаслідок успішної роботи ППО на Київщині є збиті російські цілі.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає,

– додав Руслан Кравченко.

Він також уточнив, що унаслідок падіння уламків російських "Шахедів" у двох районах області зафіксовано загоряння трав'яного настилу. Рятувальники уже ліквідували пожежі.

"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки", – повідомив голова КОВА.

До слова, вибухи цієї ночі під час атаки "Шахедів" лунали не лише на Київщині, а також в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій і Черкаській областях.

Наразі відомо, що успішною була робота ППО на Рівненщині – там є збиття російського безпілотника. На щастя, обійшлося без руйнувань та потерпілих. Також збивали "Шахеди" на Прикарпатті. Влучань в інфраструктуру та постраждалих теж немає.