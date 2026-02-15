Палає вже втретє: Сили оборони вгатили по одному із найбільших нафтових терміналів Росії
У ніч на 15 лютого українські безпілотники атакували один з найбільших нафтових терміналів, який розташований у Краснодарському краї Росії. Внаслідок влучань загорівся резервуар та частина комплексу.
Про це повідомляють російські телеграм-канали й офіційно підтверджує Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Сочі не спить: у місто завітали невідомі дрони та "бавовна"
Що відомо про атаку дронів на Росію 15 лютого?
Інцидент стався в ніч на 15 лютого на терміналі "Таманьнафтогаз" у селищі Волна Краснодарського краю. Цей район є ключовим вузлом для перевалки нафти та нафтопродуктів.
Місцева влада повідомляє про пошкодження резервуара, складу та частини термінала. Серйозних пошкоджень у комплексі нібито немає.
Водночас в українському Генштабі повідомляють, що на об'єкті спалахнула пожежа.
Наразі усі обставини та масштаби атаки з'ясовуються.
Сили оборони уразили "Таманьнафтогаз": дивіться відео
До слова, потужність термінала "Таманьнафтогаз" становить близько 20 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік. Він є важливою частиною експорту російських енергоресурсів та логістики у Чорноморському регіоні.
Окрім цього, у Генштабі повідомили про успішне влучання у зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника у районі селища Кача, що в тимчасово окупованому Криму.
За минулу добу Сили оборони уразили ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад російської армії у районі Вільного, що на Донеччині. На ТОТ Запорізької області було зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.
Дрони вже не вперше гатять по цьому регіону: що відомо?
22 січня 2026 року Сили оборони уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", який залучений до забезпечення російських збройних сил. За даними Генерального штабу ЗСУ, було зафіксовано влучання в ціль – сталися вибухи та пожежа.
22 грудня нафтотермінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї атакували безпілотники. Внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного термінала, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.