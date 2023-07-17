Через "надзвичайну подію" на Кримському мосту окупанти зупинили потяги та пороми
У ніч проти 17 липня на Кримському мосту чули звуки вибухів. Унаслідок цього окупанти зупинили потяги та пороми.
Вже відомо, що роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинили. Про це повідомили пропагандисти, інформує 24 Канал.
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Окупанти зупинили потяги та пороми
Так, роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинено через "надзвичайну подію" на Кримському мості, повідомив голова Темрюкського району Краснодарського краю Федір Бабенков.
Також тимчасово припинено рух залізничного транспорту Кримським мостом.
Наразі поліція біля Кримського мосту попереджає водіїв, що поромна переправа не працює.
Водночас мінтранс Росії стверджує, що опори Кримського мосту цілі: "З боку Криму є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту".
Окрім цього, затримується відправлення поїзда "Керч – Анапа", маршрут якого йде Кримським мостом. А рух поїздів на перегоні "Вишестебліївська" – "Керч-Південна Новий парк" зупинено через "НП" на Кримському мості.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
- Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали гучні вибухи. У мережі вже показали перші хвилини після нової потужної "бавовни". Так, у районі однієї з опор видно густий дим.
- Гауляйтер Севастополя Развожаєв запевняє кримчан у запасі бензину та продуктів: "Дефіциту не буде, тому запасатися паливом не треба".
- Так званий міністр курортів Криму також постарався заспокоїти всіх і закликав туристів по можливості залишатися в готелях.
- У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту вже утворився багатокілометровий затор.
- Очевидець повідомив, що рух через Кримський міст закритий. Згодом Аксьонов підтвердив, що рух мостом зупинили. Очевидці розповіли, що на мосту плита з'їхала вниз, відбійник вивернутий.
- Також Аксьонов попросив людей "утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони".
- Губернатор Краснодарського краю не говорив про наслідки "бавовни", але пояснив, що "у зв'язку зі ситуацією, що склалася", він просить мешканців та гостей не планувати проїзд через Кримський міст.