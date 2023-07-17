Через "надзвичайну подію" на Кримському мосту окупанти зупинили потяги та пороми

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту чули звуки вибухів. Унаслідок цього окупанти зупинили потяги та пороми.

Вже відомо, що роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинили. Про це повідомили пропагандисти, інформує 24 Канал.

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Окупанти зупинили потяги та пороми

Так, роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинено через "надзвичайну подію" на Кримському мості, повідомив голова Темрюкського району Краснодарського краю Федір Бабенков.

Також тимчасово припинено рух залізничного транспорту Кримським мостом.

Наразі поліція біля Кримського мосту попереджає водіїв, що поромна переправа не працює.

Водночас мінтранс Росії стверджує, що опори Кримського мосту цілі: "З боку Криму є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту".

Окрім цього, затримується відправлення поїзда "Керч – Анапа", маршрут якого йде Кримським мостом. А рух поїздів на перегоні "Вишестебліївська" – "Керч-Південна Новий парк" зупинено через "НП" на Кримському мості.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо