Неспокійна ніч для Феодосії та Керчі: у Криму лунали потужні вибухи
- Уночі 2 серпня в Криму пролунали вибухи в районах Феодосії та Керчі, а місцева "влада" не коментує ситуацію.
- Через загрозу Кримський міст перекривали на понад як 3 години.
Уночі 2 серпня у тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи. Місцева "влада" ніяк не коментує ситуацію, однак Кримський міст перекрили на кілька годин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Що відомо про вибухи у Криму?
Після опівночі 2 серпня у тимчасово окупованому Криму почали лунати вибухи. Близько 00:30 "Кримський вітер" повідомив, що поблизу Керчі у небо підняли авіацію, а місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи. Згодом з'явилося повідомлення, що Кримський міст тимчасово перекрили.
О 01:45 у Керчі знову чули сильний вибух. За кілька хвилин вибух пролунав і поблизу села Юркине, неподалік Керчі.
Також про потужні вибухи заявляють і місцеві жителі Феодосії. Станом на 03:00 у місті та на його околицях пролунало 9 вибухів.
Тим часом Керченський міст вже понад 3 години закритий для руху транспорту. Нагадаємо, що під час загрози атак росіяни постійно перекривають Кримський міст.
До слова, вибухи вночі 2 серпня лунали й на території Росії. Зокрема окупанти стверджують, що невідомі дрони атакують Ростовську область, Липецьк та Рязань.