Вночі в окупованому Криму прогриміли вибухи: дрони могли "відвідати" аеродроми
- Вночі 13 червня в окупованому Криму сталися пролунали потужні вибухи. Російські загарбники скаржилися на дрони.
- Безпілотники могли атакувати аеродроми "Гвардійське", "Кіровське" та "Саки".
У ніч на 13 червня потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму. За попередніми даними, безпілотники "відвідали" аеродроми "Гвардійське", "Кіровське" і "Саки".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер" і російські телеграм-канали.
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Вибухи у Криму 13.06.2025
Після 03:00 у мережі почали з'являтися повідомлення про численні вибухи на окупованому півострові. Зокрема, писали, що Сімферополь і район начебто перебувають під атакою БпЛА. Повідомляли про багато прильотів.
Проліт дрона і вибухи у Сімферополі: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)
Також було гучно в Євпаторії, Бахчисарайському районі, Севастополі, Феодосії, Саках, Алушті, Новофедорівці, Качі, Кіровському та Бахчисарайському районах.
Вибух у Сімферопольському районі Мар'їне: дивіться відео
Телеграм-канали писали, що, попередньо, безпілотники "навідали" аеродроми "Гвардійське", "Кіровське" і "Саки". Результати поки що невідомі.
Близько 04:30 "Кримський вітер" з посиланням на підписників написав, що з Сімферополя у південному напрямку видно стовп диму. Зауважили, що там газова електростанція, далі Перевальне.
Також писали, що в Перевальному здалеку чути вибухи, дзижчання безпілотника. До речі, 16 травня там були уражені склади БК. Відомо, що в Перевальному базуються 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії, а також 8-й артилерійський полк.
Вибухи у Криму: дивіться відео
Російські пропагандисти повідомляли про близько 6 вибухів над окупованим Сімферополем. Писали, що, попередньо, нібито працювала "Пе-Ве-О" по безпілотниках.
На окупованому півострові гучно: дивіться відео
Очевидці розповіли, що чули сирени та вибухи близько 02:45. З боку моря було видно яскраві спалахи, а також чути звук двигуна в небі.
Вибухи у Криму: дивіться відео