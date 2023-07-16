Здатні на провокації, – в ОК "Південь" прокоментували нічну "бавовну" у Криму

Вночі 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. В ОК "Південь" вже прокоментували те, що там відбулось насправді.

Загарбники цілком здатні забезпечувати подібні провокації. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, дуже часто окупанти не мають можливості виправдати свої дії. Або навпаки, щоб переконати населення тимчасово окупованих територій в тому, що вони максимально працюють над забезпеченням їхньої безпеки, загарбники дуже часто створюють таку бойову картинку.

Гуменюк наголосила, що вибухи у Криму – це звичайні провокації росіян.

Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації,

– вважає вона.

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