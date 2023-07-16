Здатні на провокації, – в ОК "Південь" прокоментували нічну "бавовну" у Криму
Вночі 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. В ОК "Південь" вже прокоментували те, що там відбулось насправді.
Загарбники цілком здатні забезпечувати подібні провокації. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Причина нічної "бавовни" у Криму
За словами Гуменюк, дуже часто окупанти не мають можливості виправдати свої дії. Або навпаки, щоб переконати населення тимчасово окупованих територій в тому, що вони максимально працюють над забезпеченням їхньої безпеки, загарбники дуже часто створюють таку бойову картинку.
Гуменюк наголосила, що вибухи у Криму – це звичайні провокації росіян.
Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації,
– вважає вона.
Вибухи у Севастополі 16 липня: що відомо
- Вночі 16 липня було чути дві сильні "бавовни" з боку Севастопольської бухти.
- Так званий "губернатор" Развожаєв заявив, що сили ППО та флот нібито відбивали "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь над морем у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти та Балаклави.
- РосЗМІ повідомили, що над морем буцімто збили 1 БПЛА та 5 "придушили" РЕБ. Також було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.
- Місцеві жителі кажуть, що вибухи пролунали настільки потужні, що ледь не вибило вікна у будинках.