Крим опинився під атакою: у Гвардійському палає нафтобаза, пожежу видно за багато кілометрів
- У мережі пишуть, що в окупованому Гвардійському в Криму палає нафтобаза.
- Під ранок стало відомо, що пожежа на нафтобазі в Гвардійському розгоряється яскравіше, диму стає більше.
Ніч проти 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму видалася неспокійною. В Гвардійському палає нафтобаза.
Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".
Що відомо про вибухи в Гвардійському в Криму?
В телеграм-каналі "Крымский ветер" повідомили, що Гвардійське в ніч на 17 жовтня атакували дрони. Зазначається, що там спалахнула пожежа на нафтобазі.
Вибухи в регіоні почали лунати орієнтовно о 02:40.
Вибухи в Гвардійському: дивіться відео
Палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. Вогонь і дим видно за багато кілометрів.
Горить нафтобаза в Криму / Фото "Крымский ветер"
В пабліку з посиланням на своїх підписників вказують, що з Сімферополя видно два стовпи диму. Один – від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий – з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії).
Вже близько 7 години ранку в телеграм-каналі пишуть, що пожежа на нафтобазі в Гвардійському розгоряється яскравіше, а диму стає більше.
Пожежа на нафтобазі в Гвардійському / Фото "Крымский ветер"
Вибухи в Росії: останні новини
В ніч на 17 жовтня над російським Сочі було гучно. Повідомлення про вибухи в Сочі з'явилися після 3 години ночі. Місцеві жителі розповідають, що чули близько трьох вибухів над Адлером.
Минулої ночі в у Саратові скаржилися на серію вибухів. Повідомлялося, що там атаковано НПЗ. В Генштабі ЗСУ згодом підтвердили, що в ніч проти 16 жовтня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод. Це підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.
Волгоград опинився під атакою дронів вночі і 15 жовтня. Тоді в мережі писали, що дрони вдарили по НПЗ в Красноармійському районі. Внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа.