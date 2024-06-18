Перекрили Кримський міст, у військових частинах – тривога: окупанти бідкаються на атаку дронів
У тимчасово окупованому Криму у ніч на 18 червня стало тривожно. Так, у мережі бідкаються на атаку дронів, а російські військові вже перекрили рух Кримським мостом.
Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Ба більше, сигнал тривоги лунає навіть у військових частинах, передає 24 Канал.
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Тривожна ніч у Криму
За кілька хвилин після півночі в тимчасово окупованому Криму пролунали сирени. Так, окупанти попередили про загрозу атаки безпілотників.
Нажахані окупанти відразу перекрили рух Кримським мостом і почали запевняти, що "пе-ве-о" нібито вже знищує цілі.
Зокрема, вибухи вже чули у Керчі. Після цього окупанти попередили також про ракетну небезпеку. Щоправда, кожної хвилини "попередження" змінювалися – то окупанти заявляли лише про "атаку дронів", то попереджали про "загрозу балістики".
Як пишуть у мережі, у військових частинах Севастополя та Сімферополя вже пролунала тривога. Окрім того, ворог буцімто підняв авіацію з аеродрому Бельбек.
Також у мережі пишуть, що "гучно" було в районі Стрілецькій бухті. Телеграм-канал "Кримський вітер" припускає, що до Севастополя міг завітати морський дрон, однак деталі наразі невідомі, що вже є третім типом озброєння, яким буцімто атакують Крим.
Окрім Керчі та Севастополя, вибухи також чули і в Євпаторії. Ворожі телеграм-канали пишуть, що на півострові працює "пе-ве-о", але тепер вже нібито по "безекіпажних катерах".
Вибухи у Криму
- У ніч проти 12 червня у тимчасово окупованому Криму також було тривожно. Так, уночі там лунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, внаслідок вибухів у Криму було знищено два російські ЗРК С-300 та уражено ЗРК С-400.
- Днем раніше, 11 червня, потужні вибухи чули на аеродромі Бельбек. Офіційно окупаційна влада не коментувала, що стало причиною вибухів на летовищі.
- Вночі 10 червня українські захисники також успішно відпрацювали по цілях у тимчасово окупованому Криму. Так, Сили оборони завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.