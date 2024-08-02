Після нічних вибухів на позиціях частини ППО росіян у Балаклаві фіксують пожежі

Ніч на 2 липня видалася неспокійною для окупантів в Криму, адже там прогриміли потужні вибухи. Так, відомо, що на позиціях російської військової частини ППО у Балаклаві – пожежі.

Про це пише моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки. Відповідну інформацію вони поширили близько пів 8 ранку.

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Пожежі на позиціях ППО окупантів у Балаклаві

Цієї ночі відбулася серії вибухів на тимчасово окупованому півострові. Зранку 2 серпня в моніторинговій групі повідомили, що на позиціях російської військової частини ППО у Балаклаві фіксуються пожежі.

Зокрема, там опублікували відповідні супутникові знімки.

Також вказується, що час 1.57 – 2.20 "збігається з часом атаки на Севастополь".

При цьому "Кримський вітер" звертає увагу, що загоряння може бути "як після пусків ракет, і після влучань".

Це позиції ракетної частини і загоряння може бути як після пусків ракет, і після попадань,

– ідеться в повідомленні.

На позиціях російської військової частини ППО у Балаклаві – пожежі / Фото "Кримський вітер"