Масована атака по Криму: все, що відомо про криворуку ППО ворогів і відсутність сирен

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було в Севастополі та Балаклаві.

Звуки вибухів на півострові почули орієнтовно о 12:16 23 червня. Російська ППО працювала у районі Сак, Євпаторії, Інкермана та Бахчисараю. Детонацію чули в районі Козачої бухти, де базується 810 бригада морської піхоти, пише 24 Канал.

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Що відомо про ракетну атаку по Криму

Російське міноборони заявило, що по Севастополю вдарили 5 ракетами, з яких 4 – нібито збила російська ППО.

"Ще одна ракета внаслідок дії засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини у повітрі над територією міста", – визнали вороги.

Водночас в телеграм-каналі "Полковник ГШ" заявили, що Збройні Сили ЗСУ атакують тільки незаконні збройні формування на території тимчасово окупованого Криму.

Спроби збити балістичні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною вмираючим кримським ППО ні до чого хорошого не приводять і наражають на неабияку небезпеку цивільних,

– пояснив полковник.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що російська ППО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Один зі снарядів міг впасти на пляж, тобто біля людей.

Найімовірніше, у районі Севастопольської бухти був приліт, адже там виднівся дим. Також задимлення бачили на Півночі Севастополя – в районі пляжів Учкуївка і Толстяк.

У районі Північна сторона через падіння осколків спалахнув житловий будинок. В районі пансіонату "Лазурь" спалахнуло орієнтовно 150 квадратних метрів лісу.

Російська ППО збила ракету над Севастополем

Російська окупаційна "влада" оголосила 24 червня "днем жалоби", адже внаслідок роботи їхньої ППО є загиблі та поранені.

Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що через це йому навіть телефонував російський диктатор Путін, який буцімто навіть "висловив співчуття". Хоча люди загинули саме через цинічні спроби окупантів захистити військові об'єкти в Криму.

"Очільник" Севастополя не втратив нагоди сказати, що нібито путінська партія "Єдіная Расія" організовує волонтерську допомогу, а російський диктатор навіть відправив борт з Москви, який буцімто забере поранених дітей у столицю Росії.

Так, пропагандисти вже заявили про нібито 152 поранених, з яких 28 – діти. Зокрема, 5 дітей буцімто перебувають у реанімації, решта – зазнали поранень легкої та середньої тяжкості.

Окрім того, Развожаєв заявив про буцімто 5 загиблих: двох дорослих та трьох дітей. Серед жертв – 9-річна дочка заступника мера Магадана Алєга Авер'янова, яка відпочивала у Криму разом із батьками.

Місцеві бідкаються, що "влада" не увімкнула сирени

У телеграм-каналах люди почали писати, що російська "влада" перед атакою по Криму не повідомили про повітряну тривогу. Зокрема, деякі користувачі написали, що сирени пролунали в Севастополі тільки після першого вибуху.

До речі, пляжі в Любимівці та Учкуєвці розташовані буквально за декілька кілометрів від військового аеродрому Бельбек. Саме звідки російські окупанти атакують Україну. Проте ворожа "влада" місця відпочинку не закриває та збиває ракети просто над людьми.

Після інциденту ворожі телеграм-канали написали, що нібито в Криму потрібно будувати укриття, як це буцімто відбувається у Бєлгороді. Проте в телеграм-каналі "Полковник ГШ" росіянам вкотре нагадали, що пляжного сезону в Криму не буде, тож нехай громадяни країни-агресора повертаються додому в Росію.