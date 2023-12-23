У Криму вранці лунали вибухи: на Керченському мосту застосовували димову завісу
Зранку 23 грудня в окупованому Криму було дуже неспокійно. Місцеві пабліки повідомляли про звуки пуску ракет ППО та перекритий Кримський міст.
Росіяни навіть застосували димову завісу, щоб врятувати Керченський міст від чогось "невідомого". Наслідки атаки на півострів окупанти не коментували.
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Переполох у Криму
В окупованому Криму 23 грудня оголошували повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Повідомляється, що з району села Ярке Джанкойського району здійснювали пуски ракет протиповітряної оборони. Гучний звук чули в околицях та самому Джанкої. Шумно було також біля Чорноморського та Красноперекопська.
Також під час загрози окупанти вже класично перекрили рух Кримським мостом для автомобільного транспорту. Також моніторингові канали повідомляють, що на час тривоги прохід суден під мостом також закрили. Окрім цього Керченський міст приховали димовою завісою.
Офіційно російська окупаційна влада ситуацію не коментувала. Про наслідки переполоху в Криму інформації немає.
Ситуація у Криму: останні новини
- Міністр оборони Рустем Умєров упевнений у тому, що Україна зможе визволити тимчасово окупований Крим. Півострів буде деокуповано – це стратегічна мета, однак точних прогнозів щодо дати не буде.
- Росіяни далі використовують Кримський міст, однак не так інтенсивно, як раніше. Окупанти досі не відновили його після атак та потужних штормів. Росіяни не розраховували на таку ситуацію при його проєктуванні.
- Востаннє Керченський міст перекривали два дні до цього – 21 грудня. У кримських телеграм-каналах окупанти заявили одночасно й нібито про "ракетну небезпеку", й "атаку безпілотників".