У Криму вранці лунали вибухи: на Керченському мосту застосовували димову завісу

Зранку 23 грудня в окупованому Криму було дуже неспокійно. Місцеві пабліки повідомляли про звуки пуску ракет ППО та перекритий Кримський міст.

Росіяни навіть застосували димову завісу, щоб врятувати Керченський міст від чогось "невідомого". Наслідки атаки на півострів окупанти не коментували.

Дивіться також Тортури та смерть у полоні․ Як Росія катує кримських політв'язнів і чому їх так важко звільняти

Переполох у Криму

В окупованому Криму 23 грудня оголошували повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Повідомляється, що з району села Ярке Джанкойського району здійснювали пуски ракет протиповітряної оборони. Гучний звук чули в околицях та самому Джанкої. Шумно було також біля Чорноморського та Красноперекопська.

Також під час загрози окупанти вже класично перекрили рух Кримським мостом для автомобільного транспорту. Також моніторингові канали повідомляють, що на час тривоги прохід суден під мостом також закрили. Окрім цього Керченський міст приховали димовою завісою.

Над Кримським мостом фіксували димову завісу / Кримський вітер

Офіційно російська окупаційна влада ситуацію не коментувала. Про наслідки переполоху в Криму інформації немає.

Ситуація у Криму: останні новини