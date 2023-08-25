Жалілися про "42 невідомих безпілотники": у Криму вкотре лунали вибухи

В анексованому Росією українському Криму вночі 25 серпня було досить гучно. Так, росіяни жалілися про "атаку 42 невідомих безпілотників" у низці населених пунктів півострова.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас ставленики Путіна у Криму кажуть, що нібито знищили "всі ворожі безпілотні літальні апарати", передає 24 Канал.

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Що відбувалося у Криму вночі 25 серпня

Російські пропагандисти кажуть, що в районі Севастополя вночі 25 серпня були збиті кілька безпілотників невідомих безпілотники. Крім цього, очевидці казали про вибухи й в іншому районі анексованого Росією Криму, біля мису Тарханкут.

В тимчасово окупованому Севастополі чули вибухи: дивіться відео

Водночас так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв розповів у мережі, що кілька безпілотників також буцімто збили у районі мису Херсонес, що біля окупованого Севастополя. За його словами, постраждалих та жертв начебто немає.

Згодом місцеві моніторингові телеграм-канали повідомляли про "проліт безпілотника" біля Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського в окупованому Сімферополі. Через кілька секунд там також пролунали вибухи.

У Сімферополі також чули вибухи: дивіться відео

Місцеві також казали, що активно працювала й російська протиповітряна оборона, яка буцімто збивала ворожі безпілотники. Це сталося у Сімферополі й Тарханкуті близько 4 години 13 хвилин за місцевим часом.

Далі у телеграм-каналі "Кримський вітер" писали, що вибухи чули в районі від Сімферополя до Перевального. Там наголосили, що звуки прольотів безпілотників нагадували звук двигунів "мопедів".

У "Кримському вітрі" також розповіли й про проліт близько 17 безпілотників у районі села Берегове, що у Бахчисарайському районі анексованого півострова. Таку кількість безпілотних літальних апаратів нарахували лише за 1 годину.

У селі Берегове у Криму зафіксували 17 безпілотників: дивіться відео

Зрештою прокоментували вибухи у Криму й у російському міністерстві оборони. Там наголосили, що російська ППО за ніч на 25 серпня "виявила 42 БпЛА". Там відзвітувалися, що нібито 9 безпілотники були знищені над Кримом, а ще 33 – придушені шляхом застосування РЕБ і нібито зазнали поразки.

Нещодавно гучно було й у Севастополі