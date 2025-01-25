У Криму лунали сирени та вибухи: окупанти заявляють про атаку дронів
- У Криму зранку лунали вибухи та сирени через атаку дронів.
- Близько 10:20 вибухи чули у Євпаторії та Саках.
- У Севастополі перекрили рейд, а Дептранс запустив компенсаційні автобусні маршрути.
Неспокійним видався ранок для окупантів у Криму. Півострів атакували дрони.
Повідомляє 24 Канал з посилання на російські ЗМІ. За розпорядженням Міноборони Росії у Севастополі перекрили рейд.
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Що відомо про атаку на Крим
Близько 10:20 в мережі з'явилася інформація про те, що у Євпаторії та Саках пролунали вибухи. Також було чути роботу зенітних гармат.
Крім того, БпЛА було помічено над селом Лозове у Сімферопольському районі. В Міноборони Росії наказали перекрити рейд у Севастополі, Дептранс запустив компенсаційні автобусні маршрути.
Згодом у Міноборони Росії повідомили про те, що черговими засобами ППО з 10:45 по 11:20 було нібито перехоплено та знищено 11 безпілотників над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.
Нагадаємо, що агенти "Атеш" зафіксували значне збільшення кількості систем ППО у Криму. Цікавим є те, що їх перекинули з інших ділянок фронту.