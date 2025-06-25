Місце базування російських літаків: генерал армії оцінив удари по Криму

У ніч на 25 червня росіяни скаржилися на вибухи в тимчасово окупованому Криму. Були припущення про удар по аеродрому в Джанкої.

Про це 24 каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що Сили оборони України продовжують методичну роботу з вибивання військових цілей на окупованих територіях. Попереднього разу вибухи в Криму лунали 13 червня.

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Що відомо про вибухи в Криму

Як наголосив Маломуж, цього разу були повідомлення про атаку по аеродрому в Джанкої. Там розміщена тактична авіація ворога, склади боєприпасів та нафтосховище, яке забезпечує літаки пальним.

Все це комплексна робота щодо знищення ресурсів, які накопичив ворог на прифронтових територіях. Атакуємо авіацію, ракетні та дронові системи,

– сказав Маломуж.

Паралельно лунали вибухи поблизу Таганрогу. Вже були повідомлення, що там вдалося уразити завод "Атлант Аеро". Там виготовляють як безпілотники, так і запчастини до них. Також у Центрі протидії дезінформації додали, що це підприємство залучене до виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ та систем для FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.