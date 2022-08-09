аксьонов вже в Новофедорівці: для чого окупанти відгороджують місце вибуху аж на 5 кілометрів

Після потужних вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки туди терміново виїхав ставленик росії в окупованому Криму сергій аксьонов. Крім того, окупанти почали відгороджувати місце вибуху на 5 кілометрів.

Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він каже, що окупанти вже почали вигадувати різні причини вибуху.

До теми "Бавовна" в Новофедорівці: окупанти оголосили евакуацію і вигадують, що "здетонували боєприпаси"

Що каже аксьонов про вибухи

Ставленик росії заявив кремлівський медіа, що у Новофедорівці, де сталися вибухи на військовому аеродромі, цивільне населення по медичну допомогу не зверталося. За його словами, говорити про причини інциденту рано.

аксьонов додав, що там почали виставляти периметр оточення в 5-кілометровій зоні: огорожі, екіпажі ДІБДР та патрулі з метою "виключити поранення місцевих жителів". До того ж, там досі пожежа та розлітаються уламки.

Експерт пояснив заяви аксьонова

Ступак каже, що там могли постраждати люди, адже місце вибуху доволі близько до будинків людей, ймовірно, там повилітали вікна.

Чому окупанти зробили 5-кілометрову зону? Для того, щоб місцеві не могли підходити та змінати наслідки ураження, тобто щоб ці фото та відео не потрапили до України,

– пояснив експрацівник СБУ.

На його думку, вони не хочуть, щоб Україна проаналізувала ці вибухи.

"Ми раніше теж заборонили журналістам та цивільним змінати насліджки прильотів, щоб росіяни не могли зробити певні висновки. Так росіяни проблять все дзеркально та намагаються не дати нам зрозуміти, що ж саме ми вразили", – сказав він.

Ступак наголосив, що росіяни будуть пояснювати ці вибухи двома сценаріями - “що нічого не сталося” та “ми всім помстимося”.

Додамо, що російські змі пишуть, що близько 30 людей евакуйовано у Новофедорівці з прилеглих до аеродрому будинків, їх розселять у пансіонатах та готелях.

Що сталося в Криму

Біля Новофедорівки, що у Криму, пролунали потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил. Спочатку говорили про 4 вибухи, згодом з'явилась інформація про 6 – 7, а потім навіть 15.

Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих. Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. У напрямок місця вибуху їхали численні машини швидкої допомоги.

Місцеві повідомляють, що пожежа та вибухи тривають й досі, вочевидь, детонують боєприпаси ворога, які були на складах. Шибки трясуться за десятки кілометрів від епіцентру події.

Додамо, що саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Цікаво, що міноборони росії каже, що здетонували снаряди, ніхто не постраждав і техніка також не пошкоджена. Водночас самопроголошена влада Криму оголосила евакуацію в Сакському районі та оголосили повітряну тривогу.

Відео до теми – показали кадри після прильотів у Криму