Хоч раз у житті побачити море: 2 причини, чому росіяни не бояться їздити до Криму

Попри регулярну "бавовну" в тимчасово окупованому Криму, російські туристи їздять відпочивати на півострів. Та існує 2 причини, чому росіяни не бояться туди їздити.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зауважив, що перша причина у тому, що росіяни мають незрозумілу впевненість у тому, що там з ними нічого не станеться.

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"Друга причина більш об'єктивна – Україна не завдає ударів по скупченнях людей, цивільних, по житловому сектору, курортних базах, пляжах, ресторанах, кафе. І це всі розуміють, що Україна – не терорист. Це Путін – терорист", – зауважив Гудков.

Адже саме російський диктатор скидає бомби на Маріуполь та на Маріупольський драмтеатр, де перебувають діти. Це самі він убиває людей, які сплять в Одесі чи у Львові, а також б'є по залізничному вокзалу в Краматорську, де є купа людей.

"Ракети направляють на цивільний сектор, житлові будинки, будинки, в яких сплять, і люди там гинуть. Україна ж цього не робить. Росіяни ж не можуть цього не розуміти", – сказав російський опозиційний політик.

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Аби хоч море побачити

Оскільки в Росії немає теплих курортних морів, тож російське населення їде саме на Чорне море. До слова, більшість росіян ніколи в житті не бачили моря.

Зі 140 мільйонів перебуває там, припустимо, кілька десятків чи сотень тисяч, яким вдалося на відносно дешеве узбережжя поїхати. Хоч море побачити,

– розповів Геннадій Гудков.

Окрім того, російські туристи не розуміють і не хочуть розуміти, що Владімір Путін їх використовує як "живий щит".

"Вони просто про це не думають. Така звичка в Росії – ні про що не думати, адже думати зараз небезпечно. Починаєш думати, щось писати, казати – за тобою приходять", – зазначив російський опозиційний політик.

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