Ви отримали перший "дзвінок", – Чубаров закликав росіян виїжджати з Криму

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці є попередженням для росіян. Вони повинні покинути український півострів.

Так на "бавовну" в Криму відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він наголосив, що росіяни незаконно перебувають у Криму і закликав їх виїхати з півострова.

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Чубаров згадав і Кримський міст

Рефат Чубаров наголосив, що вибухи у Новофедорівці – лише "перший дзвіночок", який є знаком для росіян, що пора покидати окупований Крим.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що перебування росіян на території українського півострова є незаконним та злочинним. Тому Чубаров порадив їм забиратися й не забув загадати про Кримський міст.

Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого росією Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку,

– наголосив Чубаров.

Вибухи в тимчасово окупованому Криму: головне

Удень 9 серпня у Новофедорівці на аеродромі "Саки" пролунала серія потужних вибухів. Це летовище окупанти активно використовували у війні з Україною.

Вибухи викликали паніку серед росіян, які прибули як "туристи" на окупований півострів. Усі пляжі вмить спорожніли, а черги з автомобілів утворили затор на в'їзді на Кримський міст.

російське міноборони заявило, що детонація нібито не пошкодила авіацію і постраждалих немає. Однак самопроголошена влада Криму заявила інше – мовляв, є буцімто 7 поранених та 1 загиблий. Згодом пропагандисти вразили "креативом" і заявили, що причина вибухів – пожежа унаслідок куріння під час розвантаження палива. Варто відзначити, що таку ж версію окупанти використовували, коли ЗСУ потопило російський крейсер "Москва" у квітні.

У росіян після вибухів запалало – вони вимагають помсти Україні, водночас наш інтернет-простір вибухнув мемами.

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