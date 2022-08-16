Після вибухів у Криму росіяни оточили зону в радіусі 5 кілометрів: скільки людей вже евакуювали

російські загарбники вже оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, які пролунали поблизу Джанкоя 16 серпня. Звідти евакуюють усіх місцевих жителів.

Наразі детонація боєприпасів триває. Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Яка нині ситуація у Криму

За словами Чубарова, вже евакуювали понад дві тисячі жителів.

Окупантами оточено зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все громадянське населення. Детонація боєприпасів триває,

– розповів він.

Чубаров зазначив, що російські окупанти заклали склад боєприпасів у фермах колишнього тваринницького комплексу села Майське, що розташоване поблизу селища Азовське Джанкойського району.

Потужні вибухи у Криму: що відомо

Рефат Чубаров підтвердив влучне попадання по військовій частині окупантів 16 серпня у селищі Азовське Джанкойського району. За його словами, вибухи лунають протягом години.

росіяни вже з речами виїжджають до родичів на територію країни-агресорки. Вони у паніці зібрали валізи і готові у будь-який момент ховатися у підвалі.

міноборони росії заявило, що в районі Майського в Криму стався спалах на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині. Внаслідок займання сталася детонація боєприпасів, що зберігалися.

Серйозно постраждалих немає, вживають заходи щодо гасіння пожежі, її причини з'ясовують.

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