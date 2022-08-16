З'явилося фото наслідків вибуху боєприпасів біля Джанкоя

У мережі опублікували перші кадри наслідків вибухів поблизу кримського Джанкоя. На них можна побачити снаряди.

Фото наслідків "прильотів" публікують місцеві жителі. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

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Як виглядають наслідки вибухів поблизу Джанкоя

Стерненко заявив, що мешканці Майського показали фото наслідків розльоту снарядів після вибухів у тимчасово окупованому Криму, поблизу Джанкоя.



Снаряди лежать прямо на дорозі / фото Сергій Стерненко

До речі, міноборони росії повідомляє, що вранці 16 серпня в районі Майського в Криму стався спалах на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині.

"Внаслідок займання сталася детонація боєприпасів, що зберігалися", – заявили у відомстві.

Серйозно постраждалих немає, вживаються заходи щодо гасіння пожежі, її причини з'ясовуються.

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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Криму 16 серпня тисячі громадян росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

Чубаров підтвердив влучне попадання по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. За його словами, вибухи лунають протягом години.

Більшість росіян вже з речами виїжджають до родичів на територію країни-агресорки. Вони у паніці зібрали валізи і готові у будь-який момент ховатися у підвалі.

Як повідомив представник окупаційної влади сергій аксьонов, з Джанкойського району в Криму евакуювали близько двох тисяч осіб. За його словами, детонація сталась внаслідок загорання, причини якого називати не став.

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