Чи зможуть росіяни відновити роботу аеродрому "Саки" після серпневої "бавовни": застереження ЗСУ

Після вибухів на аеродромі "Саки" в Криму 9 серпня росіяни зазнали значних втрат як техніки, так і важливих компонентів летовища. У ЗСУ зауважили, що окупантам варто подумати про безпеку, перш ніж відновлювати цю базу.

Застереження зробив 12 серпня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі каналу "Рада". До речі, також у Пентагоні розповіли про наслідки вибухів у Криму.

До теми Forbes підрахував, скільки коштували знищені російські літаки на аеродромі "Саки" у Криму

Могли вже почати відновлення аеродрому "Саки"

Службовець акцентував, що для ворога ця подія є дуже сильним "уколом". Адже там вибухнули понад 10 одиниць авіаційної техніки. Окрім цього, він припустив, що знищені льотний та інженерний склади, які обслуговував ці літаки. Також уражені вибухами стоянка літаків і склад артилерійського озброєння, тобто ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, ще склад паливно-мастильних матеріалів.

Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження окупантів – червоні сліди. Це, безумовно, дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася "бавовна",

– сказав Юрій Ігнат.

Однак летовище, ймовірно, не покинуть, адже злітно-посадкова смуга вціліла.

"Я думаю, що вони вже його відновлюють, питання лише про безпеку. Для літака перелетіти з одного аеродрому на інший – не велика проблема", – підсумував речник повітряних сил.

До речі – Карась припустив, що буде нова "бавовна" на авіабазах: дивіться відео

Також Ігнат розповів, що в Криму є приблизно 5 аеродромів, які авіація росії активно використовує для агресії. А загалом довкола нашої країни їх у росіян є десятки.