Вибухи в Криму: путін влаштує чергове моторошне злодіяння

16 діб не можуть пред'явити "диверсантів" із Севастополя. Не спромоглися хоч якось натякнути, що Новофедорівку атакували з повітря. Просто заради пристойності.

Пропонують вибір між головотяпами та тими ж "диверсантами". Тепер "диверсанти" у Джанкої.

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Що у Гвардійському

У Гвардійському, напевно, теж вони. Як і у Курську. Вже зовсім не важливо, як воно було насправді.

Якщо раніше була якась недомовленість, хто з російських силовиків бореться за премію Дарвіна – ФСБ або структури міноборони рф, то зараз картина розгортається так, що фсбешники залишаються крайніми.

Тобто, це не армія погано воює, це не гру погано вмикається. Це все фсб. Спочатку підставили із розвідданими. Тепер через них бардак у тилу. Традиційно вболіваємо за обидві команди.

Важливо Після серії вибухів у Криму є лише одне питання

Реакція кремля

Реакція скривдженого садиста передбачувана – путін влаштує чергове моторошне злодіяння, щоб не виглядати настільки жалюгідним. Але піддані росцаря неабияк налякані. Зараз вони понесуть свої страхи по своїх російських дірках. Це ще трохи сповільнить російську військову машину.

кремль просто зобов'язаний намагатися перехоплювати ініціативу, щоб нав'язати переговори з позиції сили. Поки що виходить не дуже. Поспішатиме, помилятиметься. А там час покаже.

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