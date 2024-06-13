Росіяни 10 років завантажували Крим зброєю, – Барієв оцінив удари по цих обʼєктах

Окупанти дедалі неспокійніше почуваються в Криму. Ніч на 12 червня знову була гучною: у різних містах півостова лунали вибухи, працювала ворожа ППО, а на ранок стало відомо про знищення двох радарів комплексів С-300 та С-400.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що після окупації Криму росіяни почали активно використовувати всі військові об'єкти, які там були. До того ж завозили на півострів свої зброю та техніку.

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Україна знищує ППО росіян

"Упродовж 10 років окупації Криму росіяни повністю завантажували його зброєю. Найперше завантажували всі військові об'єкти, які залишилися ще з часів Радянського Союзу. Також активно використовували об'єкти, які колись належали Збройним Силам України", – розповів Ескендер Барієв.

Окупанти навіть відремонтували все те, що колись не застосовувала наша держава. Завезли радіолокаційні станції, системи ППО для того, щоб охороняти свої стратегічні об'єкти, насамперед Кримський міст, Севастополь, аеродроми, де стоять їхні літаки та гелікоптери.

З огляду на останні атаки, які відбувалися в районі Севастополя, Євпаторії, Саках, Джанкої, можемо говорити, що українські Збройні Сили почали атакувати російську систему безпеки повітря,

– зауважив Ескендер Барієв.

Хоч окупанти постійно розповідають, що їхня ППО нібито дуже потужна та заспокоюють людей, але цілком очевидно, що це не так. А для того, щоб повністю знищити військові об'єкти, треба спершу знищити ворожу систему ППО та радіолокаційні системи.

Росіяни перекидають військову техніку

Судячи з останніх вибухів на півострові ми розуміємо, що окупанти постійно намагаються змінювати місце дислокації РЛС та систем ППО. Так роблять навіть попри те, що ці засоби мають стояти біля стратегічних об'єктів.

До того ж у Криму часто спалахують пожежі. Окупанти пояснюють все спекою, але цікаво, що горить саме у тих місцях, де вони могли розташовувати свої системи ППО.

Аналітики та спостерігачі надають інформацію, що Росія перекидає техніку в бік Євпаторії, Севастополя, в Сакський район. Це свідчить про те, що росіяни дійсно розуміють, наскільки потужно працює українська розвідка. Їхні системи ППО не можуть вчасно відреагувати на атаки сучасною зброєю,

– підкреслив Барієв.

Пропагандистські ЗМІ у Криму намагаються подавати інформацію дуже спокійно. Вони переконують, що це буцімто не ураження, а робота ППО, або проведень навчань на військових об'єктах. Пропагандисти хочуть показати, що в Криму безпечно й варто готуватися до туристичного сезону.

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