Сили оборони знайшли новий метод знищення військових об'єктів у Криму: огляд фронту від Світана

На території Криму пролунали вибухи на території газорозподільного вузола. Це ще один метод, який дозволить Силам оборони нищити військові об'єкти на території окупованого півострова.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що на території є понад 200 військових об'єктів.

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Енергетичні об'єкти в Криму

Світан зазначив, що в Криму ще до окупації було понад 150 військових об'єктів. Ще близько 100 росіяни побудували вже після 2014 року. Нині намагаються облаштувати їх інфраструктурою. Зокрема, не секрет, що електропостачання в Крим іде через Тамань.

Треба визначити ці точки входу, вони відомі. Під час знищення Кримського мосту, ці точки електропостачання треба також знищувати. Це один із важливих механізмів того, як вивести з ладу частину військових об'єктів у Криму,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Робота кримських партизанів

За словами військового експерта, росіяни через певні проблеми з електропостачанням до Криму, розгорнули там газові генератори. Їх необхідно знищувати, бо росіяни на газ пересадили також багато військових об'єктів. Вивести з ладу вузли означає зупинити роботу військових об'єктів.

"Швидше за все подібну роботу в Алуштинському районі зробили наші партизани. Вони виконують бойове завдання на нашому півострові зі знищення такої системи підтримки російської армії", – наголосив льотчик-інструктор.