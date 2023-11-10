В тимчасово окупованому Криму чули вибухи

У Криму неспокійно. Повідомляють, що там нібито пролунали вибухи.

У мережі стверджують, що у тимчасово окупованому Криму 10 листопада пролунали вибухи. Їх чули у Феодосії та Чорноморському.

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Могли пошкодити нафтобазу

За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. У Чорноморському зафіксували кілька "прильотів". Стверджують, що відбулась атака безпілотними літальними апаратами.

Власні джерела "Кримського вітру" повідомляють, що у Чорноморському приліт в казарму. Також у мережі пишуть, що могли постраждати катери. Водночас жодного офіційного підтвердження немає.

ППО "все збила"

Російське міноборони повідомило, що вночі над Кримом збили два безпілотники. Відповідно до повідомлень ворожого відомства, ще один БпЛА також знищили у небі над Тульською областю.

Водночас глава окупаційної адміністрації Чорноморського району Криму у одному із місцевих чатів попросила видалити всю інформацію про вибухи та утриматися від обговорення, куди саме прилетіло. Вона також зазначила, що "всі служби сповістили". Вочевидь, міноборони не повідомило їй, що все збила протиповітряна оборона.

Речниця Ок "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що вибухи в Криму продовжаться. Вона зацитувала представника української розвідки, кий говорив, що в нас там ще багато роботи. За її словами, там великий ххаб та велике скупчення військ, тож працювати будуть "не покладаючи рук".

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