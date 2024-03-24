Відмінна робота української авіації по Криму: військовий огляд від Світана

У ніч з 23 на 24 березня в Криму лунали вибухи. Схоже, це були відмінні ракетні удари від української авіації.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що попри заяви росіян про нібито збиття всіх ракет, частина з них пройшла. Крім того, Силам оборони України вдалось поцілити у 2 кораблі.

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Вибухи в Севастополі

Світан зазначив, що українські літаки Су з ракетами Storm Shadow і Scalp відмінно виконали бойове завдання. Удари були по серйозних військових цілях у Криму, а саме по центрах зв'язку чорноморського флоту. Зокрема, гарний приліт по севастопольській нафтобазі, яка тепер буде горіти кілька днів.

Там близько 2 десятків цистерн, які були практично повними, тому горіти будуть серйозно. Тобто, відмінно виконане завдання авіації Збройних Сил України,

– зауважив льотчик-інструктор.

Аеродром Бельбек

За словами полковника запасу ЗСУ, аеродром Бельбек росіяни перетворили в центр підготовки та базування морської піхоти. Це стаціонарна ціль на території Криму, й вона завжди буде під ударом. Таких цілей на території окупованого півострова ще є близько 150.

"Швидше за все, з ракетами Storm Shadow запускаються ще ракета-постановник перешкод. Успішно виконує бойове завдання проти ППО ворога, засліплюючи його. Створює додаткові цілі. Росіяни просто не розуміють, по якій з цілей бити", – наголосив військовий експерт.

Кримський міст

Під час атаки по Криму окупанти знову перекривали Кримський міст. Це стандартна вже дія від росіян, коли є повітряна загроза для окупованого півострова. Крім того, вони ще й використовують задимлення, й не лише для прикриття керченського мосту.

Не весь дим – це удари ракет. Вони користуються механізмом задимлення, хоча, швидше за все, не розуміють, як працює головка самонаведення ракети на останньому етапі. Вони використовують усі механізми, які тільки можливі, для прикриття військових об'єктів,

– підкреслив Світан.

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