Війна скоро перекинеться до Криму: не варто недооцінювати темпи контрнаступу

Україна вже систематично працює, щоб у майбутньому звільнити Крим. Вже не за горами той момент, коли окупанти будуть тікати з півострова.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що український контрнаступ триває. Військові поступово звільняють окуповані території.

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Війна прийде до окупантів в Криму

Як наголосив Зільбер, багато людей з його оточення дещо "скисли" через не такі швидкі темпи українського контрнаступу, як вони очікували. Але зараз абсолютно недоречно робити такі висновки. Важка робота триває – українські військові поступово звільняють нові території.

Навіть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, якого дехто вважає близьким до ідеї переговорів України та Росії, заявляв, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. А ЗСУ методично звільняють нові території.

Дивіться розмову з Цві Зільбером на ютубі 24 Каналу

Тому звільнення Криму обов'язково буде. Важливо, що міжнародні партнери не давали обмеження на використання західної зброї на півострові.

Я думаю, що війна переміститься в Крим дуже швидко. Можна вважати, що війна вже там, враховуючи різні окремі вибухи та підриви. Те, як росіяни тікали після підривів Керченського моста, дуже характерно свідчить, що Крим – це питання часу. Росіянам вже треба збирати валізи,

– зауважив Зільбер.

Звісно, що звільнення Криму буде колосальним ударом по режиму Путіна. Адже цей півострів – так звана "перлина" його корони.

Вибухи в Криму: коротко