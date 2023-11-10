Там був екіпаж та броньована техніка: розвідка показала відео удару по катерах в Криму

У Криму успішно уразили російські десантні кораблі. Мовиться про судна проєкту 11770 (класу "Серна").

Відео успішної роботи опублікували в ГУР МО. У розвідці повідомили, що на суднах також була броньована техніка та екіпаж.

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Знищили російську техніку та екіпаж

У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму українські захисники уразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Відомо, що малі десантні катери класу "Серна" держава-агресор активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Ба більше, на борту катерів також розміщували зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі.

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До слова, малий десантний корабель класу "Серна" має доволі високу швидкість. Таке судно може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України, такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту Росії на рейдах,

– уточнили в розвідці.

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