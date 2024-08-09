Вибухи у Чорноморському, Севастополі: вороги кажуть про масштабну водно-повітряну атаку в Криму

У тимчасово окупованому Криму про небезпеку атаки безпілотників повідомили орієнтовно опівночі. Далі вибухи чули в Чорноморському, Севастополі, під Сімферополем та в інших містах півострова.

Окупанти після опівночі 9 серпня заявили, що безпілотники атакують Чорноморський й Сакський райони та Севастополь, пише 24 Канал.

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Де у Криму лунали вибухи

Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на інформацію від місцевих мешканців писав, що:

о 2:06 – в Чорноморському була стрілянина, один сильний вибух;

о 2:17 – другий вибух в Чорноморському.

У росіян в Чорноморському був потужний вибух: дивіться відео

Так званий російський "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв написав після вибухів, що нібито росіяни "збили" одну протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією на значному віддаленні від берега.

Далі місцеві писали про сильний вибух орієнтовно о 2:53 у районі Піонерського під Сімферополем. Після цього:

орієнтовно о 3:13 знову був вибух в Чорноморському,

о 3:42 – гучно між Саками та Качею;

4:16 – вибухи у Севастополі та Чорноморському.

Російські пропагандисти написали, що вже після 4:13 – росіяни нібито "відбивали" атаку надводних ​​​безпілотників. Традиційно писали про "роботу ППО" та "збиття" двох безекіпажних катерів.

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На цьому тривожна ніч у Криму не завершилась. Адже вибухи чули також в Севастополі разом зі стріляниною.

У Севастополі продовжують стріляти з великокаліберної зброї за невідомими цілями, а в районі аеродрому Бельбек працює росППО,

– написали читачі "Кримському вітру".

Після цього вибух чули в Угловому. Далі помітили стовп чорного диму над аеродромом "Бельбек", у прибережній зоні міста – дуже сильний запах гару. Згодом уточнили, що дим не над аеродромом, а над морем біля Севастополя.

Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв згодом закликав місцевих зберігати спокій та пояснив, що нібито в районі Орлівки збили одну повітряну ціль, далі – буцімто декілька повітряних цілей над морем.