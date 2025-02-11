Росія атакувала Кривий Ріг: Вілкул розповів про наслідки для міста

Росіяни ввечері 11 лютого завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки у місті є пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Олександр Вілкул розповів, що після ворожої атаки по Кривому Рогу у місті є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.

Попередньо, постраждалих після російських обстрілів у Кривому Розі – немає. Поруч із місцем удару вже було розгорнуто штаб допомоги людям.

Штаб розгортається в тій самій школі, що був і минулого разу. Місцеві зрозуміють. Допомога будматеріалами, заяви на матеріальну допомогу від міста,

– сказав Вілкул.

Варто наголосити, що про ракетну атаку по Кривому Рогу стало відомо о 21:05. У самому місті чули вибухи.

Моніторингові пабліки писали, що, за попередніми даними, було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М". Наразі в ОВА про наслідки вибухів у Кривому Розі та роботу ППО нічого не писали.

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