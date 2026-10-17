Росія вдарила балістикою та "Калібрами" по кількох містах: що відомо про наслідки

Російські війська вночі 17 жовтня завдали масованого комбінованого удару по містах України. Ворог одночасно застосував крилаті та балістичні ракети й безпілотники.

Про загрозу попереджали Повітряні сили. Інформацію про наслідки обстрілу надали в ОВА у кількох регіонах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Коли почалася комбінована атака Росії 17 жовтня?

Перші дані про вибухи в українських містах почали надходити о 04:51 ранку 17 жовтня. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, моніторингових спільнот та місцевих адміністрацій, окупанти застосували складну тактику перевантаження Протиповітряної оборони.

Ворог випустив крилаті ракети морського базування "Калібр" (о 04:34 було зафіксовано проліт цих ракет через тимчасово окуповану Херсонську область), швидкісну балістику та кілька типів ударних дронів. Усі вони загрожували містам України практично одночасно.

Що відомо про наслідки у Запоріжжі?

Найбільш відчутними наслідки атаки стали у Запоріжжі, де удар припав безпосередньо по житловій забудові. За офіційними даними Запорізької ОВА, внаслідок влучання пошкоджено будинки місцевих мешканців.

Попередньо відомо про двох поранених цивільних осіб, яким медики оперативно надали необхідну допомогу. Загрозу балістичного удару для міста оголосили о 04:37, а вже за кілька хвилин пролунали вибухи.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ОВА

Що сталося в Кривому Розі?

Під масованим комбінованим ударом опинився і Кривий Ріг. Повітряна тривога через загрозу безпілотників там розпочалася ще о 04:06, а о 04:35 Повітряні сили попередили про рух балістики. О 04:44 голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив факт атаки.

Місто атакували також і крилатими ракетами, що рухалися зі сходу та півдня. За даними Дніпропетровської ОВА, російська армія завдала ударів по промисловому підприємству у місті. Наразі інформацію щодо можливих постраждалих уточнюють.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Як атакували Київ?

Паралельно з ракетним терором південних та центральних регіонів столиця України зазнала інтенсивного нальоту ворожих безпілотників. Київська міська військова адміністрація о 04:33 оголосила червоний рівень небезпеки.

У Києві містяни час до часу чули вибухи, які були наслідком активної роботи систем Протиповітряної оборони по ворожих цілях. Також вибухи ввечері чули у Харкові – туди Росія спрямувала "Бандеролі".