У Кропивницькому під час тривоги пролунали вибухи

В ніч на 22 липня у Кропивницькому пролунали гучні вибухи. До цього у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА та балістики.

Про вибухи у Кропивницькому повідомили місцеві ЗМІ, передає 24 Канал. Зауважимо, що тривога у регіоні триває з 1:52 ночі. Найімовірніше, по ворожих цілях відпрацювала ППО.

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Саме відтоді сигнал повітряної тривоги лунав і для Півдня. Щоправда, наразі там спокійно, вже оголосили про відбій тривоги. Повітряні сили повідомляли про небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей. Також загроза застосування ударних безпілотників була оголошена для Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей.

У решті регіонів зберігалася загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Де лунала тривога в ніч на 22 липня:

У Сумській;

Харківській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій;

Херсонській;

Миколаївській областях.

З квітня 2022 року без перестанку триває тривога у Луганській області, а з 11 грудня 2022-го – у тимчасово окупованому Криму.

Під час цієї нічної тривоги місцеві ЗМІ також повідомляли про вибухи у Костянтинівці та Слов'янську, що на Донеччині.



Карта повітряних тривог станом на 3:33 ночі 22 липня / Скриншот

Ворог тероризує Південь

Окупанти кілька днів поспіль обстрілюють український Південь крилатими ракетами та безпілотниками. Вони називають ці дії "помстою" за нещодавні вибухи на Кримському мосту.

Насправді окупанти намагаються зірвати зернову угоду та влаштувати голод у залежних від українського продовольства країнах. Ба більше, росіяни вдаються до шантажу, вимагаючи у Заходу скасувати низку санкційних обмежень в обмін на відновлення переговорів щодо шляхів експорту українського зерна.

Найбільш масованих обстрілів зазнає Одещина. Там ворог цілить по портах та місцях зберігання зерна. А вдень 21 липня росіяни 7 ракетами вдарили по важливому інфраструктурному об'єкту у Білгород-Дністровському районі та пошкодили його.