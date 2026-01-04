Укр Рус
Новини світу Гуркіт на Кубані: ГУР уразили ракетну бригаду Росії, яка обстрілювала цивільних українців
4 січня, 13:16
Гуркіт на Кубані: ГУР уразили ракетну бригаду Росії, яка обстрілювала цивільних українців

Юлія Харченко
Основні тези
  • 26 грудня 2025 року на в'їзді до 47-ї ракетної бригади ЗС Росії в Краснодарському краї пролунав вибух, організований ГУР МО України.
  • Унаслідок вибуху загорівся військовий КАМАЗ, який перевозив особовий склад, що призвело до втрат серед російських військовослужбовців.

Вранці 26 грудня 2025 року у Корєновську Краснодарського краю стався вибух біля місця дислокації 47-ї ракетної бригади збройних сил Росії. ГУР МО України завдало удару по техніці та особовому складу окупантів.

Бригада окупантів брала участь в обстрілах мирного населення України. Про це пише 24 Канал з повідомленням на ГУР МО України.

Що відомо про знищення окупантів?

Вибух пролунав вранці 26 грудня 2025 року на під'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади. Унаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад бригади. Російські військовослужбовці зазнали втрат. 

Зверніть увагу! 47-та ракетна бригада збройних сил Росії брала участь у ракетних ударах по території України та у воєнних злочинах проти мирного населення.

Знищення КАМАЗу та російських окупантів: дивіться відео

Ураження ворожих об'єктів на території Росії

  • Уночі 2 січня безпілотники атакували Самарську область Росії, зокрема місто Новокуйбишевськ. Під ударом могли бути два нафтопереробні заводи, Новокуйбишевський і Куйбишевський, у небі було чутно понад 10 вибухів.

  • Увечері 3 січня у Підмосков'ї чули вибухи. Через загрозу дронів аеропорти Внуково та Жуковський зачинили. Також росЗМІ пишуть, що уламки збитого безпілотника впали в районі бази відпочинку "Вітро Вілладж" у Новій Москві. Займання не сталося.

  • "Птахи Мадяра" в ніч на 1 січня 2026 року завдали удару по десяти військових і інфраструктурних об'єктах на території Росії та окупованих територіях. Уражені об'єкти включають НПЗ, нафтобази, радіолокаційні станції та пункти зосередження противника в різних регіонах.