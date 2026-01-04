Гуркіт на Кубані: ГУР уразили ракетну бригаду Росії, яка обстрілювала цивільних українців
- 26 грудня 2025 року на в'їзді до 47-ї ракетної бригади ЗС Росії в Краснодарському краї пролунав вибух, організований ГУР МО України.
- Унаслідок вибуху загорівся військовий КАМАЗ, який перевозив особовий склад, що призвело до втрат серед російських військовослужбовців.
Вранці 26 грудня 2025 року у Корєновську Краснодарського краю стався вибух біля місця дислокації 47-ї ракетної бригади збройних сил Росії. ГУР МО України завдало удару по техніці та особовому складу окупантів.
Бригада окупантів брала участь в обстрілах мирного населення України. Про це пише 24 Канал з повідомленням на ГУР МО України.
Що відомо про знищення окупантів?
Вибух пролунав вранці 26 грудня 2025 року на під'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади. Унаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад бригади. Російські військовослужбовці зазнали втрат.
Зверніть увагу! 47-та ракетна бригада збройних сил Росії брала участь у ракетних ударах по території України та у воєнних злочинах проти мирного населення.
Знищення КАМАЗу та російських окупантів: дивіться відео
Ураження ворожих об'єктів на території Росії
Уночі 2 січня безпілотники атакували Самарську область Росії, зокрема місто Новокуйбишевськ. Під ударом могли бути два нафтопереробні заводи, Новокуйбишевський і Куйбишевський, у небі було чутно понад 10 вибухів.
Увечері 3 січня у Підмосков'ї чули вибухи. Через загрозу дронів аеропорти Внуково та Жуковський зачинили. Також росЗМІ пишуть, що уламки збитого безпілотника впали в районі бази відпочинку "Вітро Вілладж" у Новій Москві. Займання не сталося.
"Птахи Мадяра" в ніч на 1 січня 2026 року завдали удару по десяти військових і інфраструктурних об'єктах на території Росії та окупованих територіях. Уражені об'єкти включають НПЗ, нафтобази, радіолокаційні станції та пункти зосередження противника в різних регіонах.