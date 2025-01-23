У Курську – гучний вечір: росіяни жаліються про масовану атаку

У російському Курську 23 січня був дуже гучний вечір. Жителі міста жалілися про вибухи, а також писали про "масовану атаку" безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про гучний вечір у Курську

Після 19:30 за київським часом місцеві телеграм-канали у Курську писали про те, що у місті почули вибухи. Пропагандисти одразу ж поспішили заспокоїти жителів міста, що, мовляв, там "працює ППО".

Сам момент із вибухом у Курську також опублікували у мережі.

Вибух у Курську 23 січня: дивіться відео

Водночас росіяни згодом писали, що по місту здійснили "один із наймасованіших нальотів за останній час". Також над Курськом та областю у небі фіксували велику кількість невідомих добрих безпілотників.

Звуки дронів, які чули у Курській області: дивіться відео

Також росіяни писали, що "дуже гучно" було у Желєзногорську та у Солнцевському районі Курської області.

До слова, ввечері 21 січня невідомі безпілотники фіксували також і у Ростовській області Росії. Очевидці писали про вибухи у регіоні, а міноборони країни-агресорки браво звітувало про "збиття 9 дронів".