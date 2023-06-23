Можливо атака дронів: окупанти скаржаться на нічну "бавовну" в Курську

У російський Курськ завітала "бавовна". Лише нещодавно місцеві скаржилися на вибухи на пороховому заводі, а 23 червня ситуація повторилася.

Щоправда, цього разу вибухи пролунали не пороховому заводі, а в інших двох місцях. Більше про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Окупанти традиційно заявили про роботу ППО

Очевидці зазначають, що вибухи чули у центрі та в районі залізничного вокзалу. За словами губернатора Курської області Росії Романа Старовойта, росіяни збили дрон, що атакував місто.

Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник,

– заявив він.

Дещо пізніше він також опублікував повідомлення про те, що у Курську знову спрацювала система ППО. На опублікованих відео видно спалах вночі, після чого відбувається потужний вибух.

Вибухи у Курську: дивіться відео

Інші випадки "бавовни" у Росії

Вночі 2 червня у кількох регіонах Росії лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Громадяни країни-агресорки бідкалися на "атаку невідомих безпілотників". Постраждалих внаслідок "бавовни" в Росії немає.

Український блогер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі припустив, що саме "добрі партизани" нібито завдали удару по Курську. За його інформацією, незгодні з кремлівським режимом "здійснили рейд в Курську область, де змогли вивести з ладу бойову авіацію росіян на місцевому аеродромі".

Раніше російські телеграм-канали також розповідали про "невідомі безпілотники" у Смоленській області. За словами пропагандистів, приблизно о 3 годині ночі було заявлено, що "2 дрони з великим радіусом дії" атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в цьому регіоні. Пізніше в мережі з'явилися фотографії, на яких видно ймовірні "фрагменти дронів".