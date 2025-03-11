Росіяни бідкаються на атаку дронів: у Курську та Курчатові пролунало до десятка вибухів

Ніч на 11 березня в росіян виявилася неспокійною. Жителі Курська та Курчатова повідомляють про гучні вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

Дивіться також У Росії стався вибух, на підприємстві з утилізації відходів горить технічний магній

Росіяни скаржаться на атаку дронів

Російські пабліки пишуть, що серія вибухів прогриміла над Курском та Курчатовим. Там заявляють про нібито роботу "пе-ве-о".

Очевидці розповіли одному з ворожих телеграм-каналів, що було чути щонайменше 5 вибухів над Курском і не менше 6 над Курчатовим.

Так, росіяни бідкаються на атаку дронів. Вони заявляють, що начебто видно яскраві спалахи в небі.

В пабліках пишуть про те, що в Курчатові сталося займання. Там вказують, що очевидці повідомляють, що впав уламок БпЛА.

Також про вибухи повідомляють жителі Жовтневого району Курської області.

Дивіться також У Росії безпілотники атакували Новокуйбишевськ: де розташоване місто на карті

Нагадаємо, що ніч на 10 березня у Росії також видалася неспокійною. Дрони атакували Новокуйбишевськ, де розміщений нафтозавод. Місцеві скаржилися на звук, характерний для безпілотника, після чого пролунав потужний вибух із боку місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці бачили яскраві спалахи у небі.