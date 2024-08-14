У Курську повідомляють про роботу ППО: чули щонайменше 2 вибухи

Слідом за Воронезькою областю вибухи продовжують гриміти на Курщині. Там також, як завжди, пояснюють це роботою протиповітряної оборони.

Відповідну інформацію повідомляють російські ЗМІ та пабліки, інформує 24 Канал. За попередньою інформацією від місцевих, чули щонайменше 2 вибухи.

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На Курщині прогриміли вибухи

Кореспондент одного з російських ЗМІ повідомляє, що у Курську пролунали вибухи, російська протиповітряна оборона буцімто відбиває атаку українських дронів. "Наші зенітники вже понад годину знищують повітряні цілі противника", – пишуть там.

Водночас жодної інформації про постраждалих або ж пошкоджень інфраструктури після так званого "нальоту українських безпілотників" на Курську область, про який так охоче заявляє російська влада, поки не повідомляли.

Зауважимо, незадовго до цього також писали про вибух, який прогримів у Желєзногорську, що на північному заході Курської області.

Так, ця "вибухова" ніч спіткала й Воронезьку область. Тамтешній губернатор Алєксандр Гусєв заявив, що нібито у Воронезькій області спрацювала протиповітряна оборона, внаслідок чого "було збито декілька українських безпілотників". Точну кількість російський посадовець чомусь не назвав.

За попередньою інформацією, у Воронезькій області також не зафіксовано пошкоджень, немає даних й про поранених чи загиблих.