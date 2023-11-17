У Курську лунають потужні вибухи: ЗМІ пишуть про "бавовну" біля залізничного вокзалу

У Росію знову прийшла "бавовна". Цього разу вона наробила галасу у Курську.

17 листопада вдень гучно і неспокійно в одному з російських міст.

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У Курську "щось" відбувається

Місцеві пабліки пишуть про дуже потужні вибухи у Курську. Повідомляють, що вони лунають у районі залізничного вокзалу.

Втім, місцева влада як завжди запевняє, що все "йде за планом". Вибухи вона списує на військові навчання.

Жителі Залізничного округу Курська чують звуки вибухів. Вони доносяться з полігону, де проводять планові підриви боєприпасів. Прошу зберігати спокій,

– переконує губернатор Курської області Роман Старовойт.

У Росії дрони атакували кілька заводів

Вже котрий день поспіль на території країни-агресорки відбуваються "вибухові" речі. 14 листопада окупанти кричали про ранкову атаку безпілотника на пороховий завод, який вже зазнавав "нападу" раніше цього тижня.

Російські телеграм-канали написали, що дрон упав на територію Тамбовського порохового заводу у Котовську. Внаслідок падіння безпілотника почалася пожежа, було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси, жалілися окупанти. Вони запевнили, що полум'я швидко загасили, і що ніхто не постраждав. Втім, з опублікованих кадрів у мережі видно, що пожежа була доволі масштабною.

Вночі 14 листопада неспокійно було й на хімічному заводі у Брянській області. Там теж "кружляв" безпілотник. Вибухи лунали й в Московській області у районі заводу "КБ Машинобудування", що виробляє "Кинджали" та "Іскандери".

Окупанти "позбулися" одного з арсеналів зброї

16 листопада вибухи лунали у Волгоградській області. Там горів склад зі зброєю та боєприпасами поблизу населеного пункту Котлубань. Пожежу гасили 4 години. Жителі селища стверджують, що чули характерний звук безпілотника, після чого пролунав вибух. У ГУР підтвердили пожежу на російському складі боєприпасів, втім, відмовилися відповісти, чи доклала до цього руку українська розвідка.