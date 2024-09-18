"Техніка просто божеволіє": у мережі показали кадри вибухів машин та мопедів у Лівані

У Лівані у середу, 18 вересня, пролунала нова серія вибухів, цього разу – машин, мопедів, а також портативних радіоприймачів угруповання "Хезболла". Перші такі випадки були зафіксовані напередодні.

Телеграм-канали поширюють відео масових вибухів пристроїв на півдні Лівану та у південних передмістях Бейрута, а також у Сирії. На кадрах видно, як палають траспортні засоби, телефони і навіть квартири, передає 24 Канал.

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У Лівані "техніка просто божеволіє"

Місцеві мешканці розповідають, що техніка просто божеволіє: спочатку вона починає вібрувати, а потім раптово детонує.

На вулицях міст палало багато автівок та мопедів.

Автомобіль вибухнув посеред ліванського міста: дивіться відео

Повністю знищений мопед посеред Бейрута: дивіться відео

Унаслідок вибухів пристроїв також відбулося загоряння квартир.

Після вибуху у Бейруті горіла квартира: дивіться відео

Уже відомо про щонайменше 150 постраждалих від вибухів цього дня. Втім, їхня кількість може збільшитися у рази. На вулицях міст – хаос.

Ситуація у ліванських містах після вибухів: дивіться відео

За попередніми даними, також здетонували приблизно 500 рацій та радіоприймачів членів організації "Хезболла". Вибухи почалися під час похорону сина одного з ватажків шиїтської воєнізованої організації Алі Аммара. Місцеві ЗМІ кажуть, що там були загиблі.

Вибухи пролунали на похороні сина одного із ватажків: дивіться відео

Наразі офіційних коментарів цього вибухів 18 вересня немає. Щодо такої ж хвилі інцидентів 17 вересня відомо про 12 загиблих та 2 800 поранених. Тоді по всій країні вибухали пейджери членів "Хезболли".

І пейджери, і портативні радіостанції були закуплені 5 місяців тому. Ймовірно, у пристрої вибухівку заклала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад".

Наслідки вибухів у Лівані / Фото із телеграм-каналів