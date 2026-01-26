В окупованому Луганську прогриміли вибухи: над містом здійнявся густий стовп диму
- 26 січня в окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких над містом піднявся густий стовп диму.
- Вибухи вразили місцеву електропідстанцію, що спричинило пожежу, але офіційної інформації про постраждалих чи масштаби пошкоджень поки немає.
В понеділок, 26 січня, у тимчасово окупованому Луганську мешканці чули звуки вибухів. Згодом на місцевій підстанції спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.
Що відомо про атаку на ТОТ Луганська?
Зранку 26 січня мешканці окупованого Луганська повідомили про вибухи у місті. Після цього над одним з районів піднявся густий чорний стовп диму.
За попередніми даними, "добрі" дрони влучили у місцеву електропідстанцію. Внаслідок ураження на об'єкті спалахнула пожежа, про що свідчать відео та фото з місця події.
Офіційної інформації про ураження об'єкта, масштаби пошкоджень чи наявність постраждалих наразі не надходило.
У тимчасово окупованому Луганську здійнявся стовп диму: дивіться відео
У Луганську палає місцева підстанція / Фото Exilenova+
Які російські об'єкти нещодавно уразили Сили оборони?
В ніч на 25 січня внаслідок масованої атаки БпЛА у Бєлгороді, Таганрозі та Пермі стались блекаути. Водночас очевидці стверджували, що загоряння може бути пов'язане не з атакою, а побутовими вибухами. Також зафіксували пошкодження трансформатора.
Ввечері 24 січня, після масованої атаки на Бєлгород, у мешканців розпочались проблеми зі світлом та теплом. Місцеві пабліки припускали, що під удар могла потрапити Бєлгородська ТЕЦ. Кажуть, що більшість ракет "збили". За словами мешканців, біля одного із житлових будинків міста горять уламки збитих ракет, а господарська споруда поблизу – спалахнула.
23 січня Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт" та радіолокаційну станцію "Подльот" у Криму. Також було завдано втрат особовому складу на ТОТ.