Повідомляють про вибухи в окупованому Луганську: у небі – заграва

У тимчасово окупованому Луганську у ніч на 29 серпня – неспокійно. Повідомляють про вибухи. Окрім того, у мережі публікують начебто відповідні кадри.

На опублікованих кадрах у нічному небі видно заграву. Моніторингові групи повідомляють про вибухи.

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Тим часом у місцевих чатах – паніка.

Вибухи у тимчасово окупованому Луганську: дивіться відео

Підтвердження або спростування інформації наразі немає.

"Бавовна" завітала у Бердянськ

Російські окупанти не мають жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України. Українські захисники та захисниці звільнять усі населені пункти, й разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих жителів. Тим часом зараз окупантів навідує "бавовна". Спекотно було, зокрема, у Бердянську. Вочевидь, горів-палав завод, де окупанти тримали свою техніку.

Мовиться про Бердянський завод шляхових машин. Там окупанти ремонтували свій брухт.

Те, що зараз окупанти говорять про те, що у них нібито промислове сміття горить це щось нове. Адже раніше росіяни брехали, буцімто спалахнув очерет. Це, мабуть, у них новий "тренд" з'явився",

– розповів заступник голови Бердянської райради.

Що ж, "бавовна" продовжує свій тур і показує окупантам, що часу у них – немає.