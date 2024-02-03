Подарунок від СБУ: нафтопереробний завод у Волгограді частково зупиняється

Ніч на 3 лютого для Росії видалася дуже спекотною. СБУ організувала "фаєр-шоу" на території нафтопереробного заводу "Лукойл" у Волгограді.

Приємну новину повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал. Мовиться, що "Лукойл" вирішив скоротити виробничий цикл. Це зроблять, аби усунути ушкодження.

Зверніть увагу У Росії розстріляли пілота Ту-95: він безпосередньо причетний до атак по Україні

Зауважують, що "Лукойл" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Загальна потужність заводу становить понад 14 мільйонів тонн.

Що відомо про пожежу на НПЗ у Волгограді

НЗП у Волгограді горіло-палало у ніч на 3 лютого. Згодом джерела 24 Каналу повідомили, що це – результат вдалої роботи СБУ. Окупанти пробували відбрехатися, що там щось вдалося збити. Однак результати говорять самі за себе.

СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б'ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть,

– мовиться у повідомленні.

Російським окупантам потрібно розуміти, що сховатися їм ніде не вдасться. "Бавовна" лише продовжить квітнути. Чекаємо нових приємних новин.