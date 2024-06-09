Вибухи лунають у Рівному

У Рівному чутно вибухи. Для міста є ракетна загроза.

Про курс ракет на Рівненщину повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал.

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У Рівному лунають вибухи

Журналісти 24 Каналу повідомляють про звуки вибухів у Рівному.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про курс російських ракет на Рівненщину.

Повітряну тривогу у Рівненській області оголосили разом з усією Україною о 08:56. Причиною став зліт ворожого МіГ-31К.

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Додамо, що за цю добу Рівненщина не вперше опиняється під прицілом ворожих засобів повітряного нападу. Вночі 9 червня Росія здійснила, можливо, наймасштабнішу атаку на Рівненську область, як зазначив ексмер Рівного Олександр Третяк. За його словами, левову частку атаки на себе взяло Дубно.

Внаслідок нічних ударів ворога, за попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

Окрім дронів, ймовірно, ворог запустив по Рівненській області ракети "Кинджал". Також з великою ймовірністю на регіон спрямували ракети Х-101.