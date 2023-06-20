Вибухи у Львові та області через атаку "Шахедами": працює ППО

Вражеские "Шахеды" долетели и до Львовщины в ночь на 20 июня. Украинские защитники уже их сбивают: в городе раздалось несколько взрывов.

Інформацію про вибухи на Львівщині підтверджують журналісти 24 каналу та мер Львова Андрій Садовий. Цілком імовірно, що це працюють сили ППО. Офіційних повідомлень щодо останнього поки немає.

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В ОВА попереджали про загрозу "Шахедів"

Коли на Львівщині оголосили повітряну тривогу, голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Він наголосив, що на Львівщині є загроза застосування ворожих ударних безпілотників.

Згодом як у Львові, так і в області, з інтервалом у кілька хвилин пролунало 3 – 4 вибухи. За даними моніторингових груп, в області працює ППО. Козицький додав, що загроза триває.

Через деякий час вибухи у Львові та області підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області – вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це важливо!

– наголосив він.

Зауважимо, що в разі повітряної тривоги не ігноруйте її та дотримуйтеся правила двох стін. Також не стійте біля вікон.

"Якщо ви на Львівщині й не можете потрапити в укриття, бо воно зачинене, телефонуйте на Гарячу лінію області за номером 112. Будемо з‘ясовувати кожен випадок", – заявили у Львівській ОВА.

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