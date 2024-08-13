Наробили галасу: Андрющенко розповів про 2 вибухи у Маріуполі

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя вдень 13 серпня пролунали два вибухи. Причиною одного з них була робота російської "пе-ве-о".

Майже одночасно з вибухами окупанти оголосили повітряну тривогу в Азовському районі Ростовської області країни-агресора, повідомив 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що наразі відомо про вибухи

Як зазначив радник міського голови Маріуполя, росіяни поставили системи ППО у незвичному місці. Тож зараз агенти на окупованих територіях займаються ідентифікацією, де було розміщено протиповітряну оборону.

Це перший шалон російського захисту цілей, які розміщені на території Ростовської область. Думаю, що скоро через таку раптову роботу стане менше ППО навколо Маріуполя,

– мовив Андрющенко.

Він також опублікував карту з зазначенням орієнтованого місця, де діяла російська ППО.



Орієнтовне місце, де працювала ППО росіян / Фото: Петро Андрющенко

Ми розуміємо, що це була не наша ціль. Однак наробили чимало галасу, адже було дуже гучно й впритул до житлової забудови. Зокрема, неподалік від житлового комплексу "Невський". Але це лише допомагає нам ідентифікувати, де вони розміщуються,

– додав радник міського голови.

Наразі інформації щодо влучання немає. Андрющенко закликав мешканців, які мають дані про місце розгортання ППО ворога, повідомити.