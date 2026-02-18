В окупованому Маріуполі вночі було гучно: дрони атакували щось у районі порту
- В окупованому Маріуполі вночі пролунали 4 вибухи в районі порту між 01:15 та 01:50.
- Епіцентр вибухів знаходився біля колишнього Рибоконсервоного заводу у Приморському районі, і ППО практично не працювала.
Окупований Маріуполь атакували дрони. Місцеві ціли кілька вибухів у районі порту.
Про це повідомляють телеграм-канал Exilenova+ і керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.
Що було атаковано в Маріуполі?
В окупованому Маріуполі вночі 18 лютого пролунали вибухи. Ймовірно, атаковано місцевий порт. У місті пролунало 4 вибухи в проміжку між 01:15 та 01:50.
Епіцентр вибухів знаходився в районі колишнього Рибоконсервоного заводу у Приморському районі неподалік залізничного вокзалу.
Судячи з відео ППО у місті практично не працювала.
Маруполь атакували дрони: дивіться відео (увага, нецензурна лексика!)
Зазначимо, що цієї ж ночі було атаковано Чебоксари у Чувашській Республіці у Росії. Сталося кілька вибухів, які, ймовірно, вони стосувалися підприємства "ВНИИР-Прогресс".
Останнім часом країні-окупанту не дають спати
Уночі 17 лютого дрони СБУ вдарили по хімзаводу "Метафракс Кемікалс" в Пермському краї за понад 1 600 кілометрів від кордону з Україною. На території підприємства прогриміли щонайменше шість вибухів.
Це один з найбільших виробників метанолу в державі-агресорі та Європі. Виробляють там метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит для вибухівки та інших матеріалів військового призначення.
СБУ 17 лютого вдруге атакувала нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Термінал забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку.
Того ж дня було атаковано Ільський НПЗ в Краснодарському краї, внаслідок чого спалахнув резервуар з нафтопродуктами. В окупованому Криму, Татарстані та Іжевську також було зафіксовано вибухи, закривалися аеропорти.