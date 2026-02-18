В окупованому Маріуполі вночі було гучно: дрони атакували щось у районі порту

Окупований Маріуполь атакували дрони. Місцеві ціли кілька вибухів у районі порту.

Про це повідомляють телеграм-канал Exilenova+ і керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що було атаковано в Маріуполі?

В окупованому Маріуполі вночі 18 лютого пролунали вибухи. Ймовірно, атаковано місцевий порт. У місті пролунало 4 вибухи в проміжку між 01:15 та 01:50.

Епіцентр вибухів знаходився в районі колишнього Рибоконсервоного заводу у Приморському районі неподалік залізничного вокзалу.

Судячи з відео ППО у місті практично не працювала.

Маруполь атакували дрони: дивіться відео (увага, нецензурна лексика!)

Дрони атакують окупований Маріуполь: дивіться відео (увага, присутня лайка!)

Зазначимо, що цієї ж ночі було атаковано Чебоксари у Чувашській Республіці у Росії. Сталося кілька вибухів, які, ймовірно, вони стосувалися підприємства "ВНИИР-Прогресс".

Останнім часом країні-окупанту не дають спати