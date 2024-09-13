Можливе влучання у склад ворога: у Маріуполі та Луганську вночі лунали вибухи

На тимчасово окупованих територіях України, у Маріуполі та Луганську, вночі 13 вересня було гучно. Уранці стало відомо про наслідки влучань.

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко розповів про нічні вибухи. За його словами, росіяни вирішили не повідомляти про відповідні атаки у своєму зведенні.

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Вибухи на окупованих теренах та їхні наслідки

Як зазначив Андрющенко, у районі Маріуполя фіксують пряме влучання по складу з боєкомплектами та ракетами для систем ППО. Йдеться про хутір Глибоке. Це логістичний трикутник Мелекіне – Портівське – Рибацьке.

Де розташований хутір Глибоке, у районі якого лунали вибухи: дивіться на карті від Google maps

Детонація тривала до 05:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації села Портівське. Все перекрито військовими.

Водночас, за словами радника міського голови, виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса до Мангуша. Триває перебазування ворога в режимі термінової евакуації після ураження.

У Маріуполі було гучно вночі: дивіться відео з телеграм-каналу "Андрющенко Time"

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то вони спричинені атакою українських дронів, повідомив Андрющенко. Посадовець констатував, що влучання були, попри те що росіяни вирішили про це змовчати.

Вибухи в окупованому Луганську в ході атаки безпілотників: дивіться відео