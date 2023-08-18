У Мелітополі знову гучно: ворожі вибухотехніки метушаться біля залізниці
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі черговий неспокійний ранок. Вкотре щось вибухає. Окупанти вже в паніці метушаться біля залізниці.
Місцеві жителі чули вибухи в одному з мікрорайонів Мелітополя. Про це пише 24 Канал.
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Ворожі вибухотехніки обстежують залізницю
Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки,
– зазначив міський голова Іван Федоров.
Додав, що ввечері четверга, 17 серпня, також було "трохи" гучно в тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці.
Зауважимо, що саме сталося, наразі достеменно невідомо. Втім, сподіваємося, що загарбники отримали палкий "бавовняний привіт". До речі, тим, хто ще залишився в живих, зовсім скоро доведеться стрімголов бігти назад до Росії. Адже українські воїни деокупують усі наші території.
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