Прилетіло по авіамістечку: Федоров назвав наслідки гучних вибухів у Мелітополі

Ворогам знову прилетіло по авіамістечку в тимчасово окупованому Мелітополі. Зокрема, доволі неприємними для окупантів виявились останні два дні.

Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, що вранці 15 грудня біля Мелітополя сили українського спротиву ліквідували як залізничне полотно, так і потяг, який рухався у бік Криму, пише 24 Канал.

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Які наслідки прильоту по Мелітополю

Михайло Федоров розповів, що за день до цього, орієнтовно о 10 ранку 14 грудня, в Мелітополі пролунали два потужних вибухи. Їх було чутно в районі авіамістечка та нового Мелітополя.

І ми розуміємо, що саме на нашому Мелітопольському аеродромі ворог і накопичує свої сили, боєприпаси та військову техніку. Тож дуже некомфортно ворогу навіть там, де він себе вважав у глибокому тилу. Немає у ворога глибокого тилу, це все наша територія,

– пояснив Іван Федоров.

Сили спротиву підірвали залізницю в Мелітополі

Михайло Федоров розповів, що Сили спротиву 15 грудня підірвали один з основних логістичних шляхів ворога, який пролягає до Запорізької лінії фронту саме з тимчасово окупованого Криму.

За словами Федорова, це вже щонайменше 11 спецоперація спротиву щодо ліквідації потягів та залізничного полотна тільки за цей рік. До речі, росіяни щодня цим потягом намагаються доставляти техніку та озброєння.

Щодня ворог намагається цим потягом доставляти боєприпаси, тяжке озброєння з тимчасово окупованого Криму до тимчасово окупованого Мелітополя та Дніпрорудного. І у зворотному напрямку саме цим потягом вони викрадають як нашу сільгосппродукцію, так і залізну руду. Тож сьогодні на один потяг менше,

– пояснив мер.

Михайло Федоров уточнив, що постраждав і тепловоз, і вагони всього потягу, і найголовніше – саме полотно, яке ворог точно буде декілька тижнів відновлювати. Тож його логістика страждатиме.