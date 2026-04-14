Під прицілом – ТЕС, аеродром, підстанція й нафтобаза: добрі дрони завітали в Мелітополь і Крим
- У Мелітополі безпілотники спричинили пожежу на підстанції та частковий блекаут.
- А на території Криму дрони, імовірно, атакували Таврійську ТЕС та аеродром "Гвардійське".
Ніч проти 14 квітня видалася неспокійною для тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, там після нальоту безпілотників виникла пожежа й подекуди зникло світло. Вибухало вночі й у Криму, де активно працювала російська ППО.
Про перебіг атаки дронів розповідали в мережі. Кадри влучань показали, зокрема, в телеграм-каналі Exilenova+.
Що відомо про удар по Мелітополі?
Близько 1:55 повідомлялося про серію потужних вибухів у місті. Після цього фіксували частковий блекаут, тож частина жителів залишилася без електропостачання.
Найімовірніше, під прицілом була місцева підстанція. Місцеві зафіксували наслідки обстрілів, на яких видно полум'я, що охопило об'єкт.
Які наслідки атаки на Крим?
Уночі писали, що масований наліт дронів на окупований Крим триває кілька годин. Вибухи прогриміли у районах Сімферополя, Феодосії, Керчі.
Інтенсивні вибухи, як зазначають в телеграм-каналі "Крымский ветер", фіксували в районі Таврійської ТЕС. Також під ударом міг опинитися аеродром "Гвардійське". Ворожа ППО намагалася відбивати дронову атаку.
За словами очевидців, у Сімферополі росіяни стріляли з кулеметів по повітряних цілях. Стрілянину чули, зокрема, в районі вулиці Лесі Українки, а також біля села Донське.
При цьому ще один потужний вибух пролунав у районі Гвардійського. За попередніми даними, під атакою могла опинитися нафтобаза.
Атака на Крим 14 квітня
До слова, авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу наголосив, що російська система ППО суттєво ослабла, особливо в Криму, де українські сили значно зменшили її можливості. Через це півострів поступово втрачає значення безпечного тилу для окупаційних військ.
А як поживають мешканці російських міст?
Україна продовжує завдавати ударів по ворожих об'єктах у глибині Росії. Зокрема, 13 квітня безпілотники атакували завод "Череповець-Азот" у Вологодській області, через що там зайнялися два з трьох аміачних цехів.
10 квітня у Владикавказі стався потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу, значні руйнування та подальші детонації. За попередньою інформацією, інцидент міг статися в районі складу з піротехнікою.
Загалом ніч на 10 квітня була неспокійною для Росії: у різних регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України, зафіксували серію вибухів, пожеж і повідомлень про атаки дронів. Зокрема, інциденти відбувалися в Саранську, Ростовській і Волгоградській областях, а також у Казані.